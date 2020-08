Siete pronósticos en Argentina a horas de la veda

¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?La ciencia y la política¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”Historias Reales. Capitulo 24. Historias reales de miserias y riquezasTalvi: no es lo suyo, y los buenos modales tampocoCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Propaganda – Agitación – PropagandaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosEl virus... y los “bichitos”Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoFrutillas todo el añoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

ELECCIONES EN ARGENTINA

Siete pronósticos en Argentina a horas de la veda

18.10.2019

BUENOS AIRES (Uypress) Desde el sábado ya no podrán publicarse sondeos. El 27 de octubre en Argentina podría alcanzarse un pico de polarización en la elección presidencial, a niveles que no se daban desde hace 20 años.

Consigna Eduardo Paladini para Clarín que las encuestas muestran que tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri estarían creciendo en intención de voto, luego de los 82,42 puntos que juntaron entre ambos el 11 de agosto. Pero la atención está en la brecha que separa a los principales candidatos.

Clarín accedió ahora a siete nuevos sondeos presidenciales, previos a la veda de publicación que arranca el sábado a las 8 AM.

Los trabajos son de las consultoras Ricardo Rouvier & Asociados, Trespuntozero, Proyección, CIGP, Dicen, Oh Panel y Federico González & Asociados.

Plantean diferencias de entre 16,29 y 22,5 puntos a favor de Fernández, que en las primarias quedó 16,56 arriba: 49,49% contra 32,93% del Presidente.

A pesar del pifie generalizado de los pronósticos para las PASO, cerca de una docena de firmas decidieron seguir difundiendo sus estudios. Entre esa primera elección y hasta este viernes, Clarín pudo ver 29 sondeos.

Algunas consultoras ya midieron cuatro veces de cara al comicio general, otras sólo una. Salvo dos casos (la encuesta de CIGP que se presenta en esta nota y una de una consultora brasileña, de setiembre), todos vaticinaron que se estaría ampliando la diferencia a favor del kirchnerismo y ganaría sin balotaje.

Dos encuestadores que suelen medir para el macrismo, si bien no publicaron sus informes ni dieron precisiones de números, también aseguraron a este diario que la diferencia no se habría achicado considerablemente. Y una fuente del Gobierno, donde decidieron hace tiempo dejar de difundir encuestas, señaló que "Mauricio está creciendo un poco, pero no vemos que baje Alberto".

Ricardo Rouvier: 18 puntos de ventaja K

Es un consultor que trabajó históricamente para el kirchnerismo y sigue acercando sus estudios a ese espacio. Este jueves, Clarín publicó un estudio bonaerense de Rouvier. Ahora presentó uno nacional, de 1.200 casos telefónicos, relevados entre el 8 y el 16 de octubre, con un margen de error de +/- 2,8%.

Rouvier ya va por su cuarta medición presidencial post PASO. En esta última, teniendo en cuenta los votos positivos (sin blancos) y con proyección de indecisos, le da a Fernández 52,3% contra 34,3% de Macri: 18 puntos de diferencia. Completan Roberto Lavagna con 7,6%, Nicolás del Caño 2,9%, Juan José Gómez Centurión 1,6% y José Luis Espert 1,4%.

En las mediciones previas de este consultor, Fernández vs. Macri estaban así: 49,1% vs. 36,6% (26/8), 51,5% vs. 34,9% (6/9) y 52,9% vs. 34,5%.

Federico González: 22,5 puntos de ventaja K

Es un consultor que trabajó para el massismo y se mantiene cerca de ese espacio. Para las PASO fue de los que pronosticó más diferencia a favor de Fernández, arriba de los siete puntos. Y luego de las primarias, fue de los que más midió.

Ahora presentó un relevamiento de 1.800 casos (presenciales en Capital y GBA, y telefónicos en el Interior), recolectados entre el 14 y el 17 de octubre, con margen de error de +/- 2,4%.

Con proyección de indecisos y sin contar votos en blanco, Fernández queda con una brecha de 22,5 puntos arriba de Macri: 54% a 31,5%. Es el consultor que más ventaja le dio al candidato K en este período post PASO. Llegó a ubicarlo con cerca de 24 puntos de ventaja. Ahora bajó un poco.

Completan: Lavagna 8,2%, Del Caño 2,3%, Espert 2,1% y Gómez Centurión 1,9%.

CIGP: 16,29 puntos de ventaja K

Es una firma chica, que ya viene midiendo en las últimas elecciones y tuvo buenos pronósticos en 2017. Para las PASO quedó en off side: vaticinó casi un empate, con menos de medio punto a favor de Fernández.

Este semana presentó un relevamiento de 1.202 casos, online y telefónicos, realizado entre el 11 y el 15 de octubre. El margen de error es de +/- 3,5%. Es una de las dos consultoras que, en los 29 sondeos que pudo ver este diario, prevé una diferencia menos a la de las PASO, siempre con Fernández arriba: 16,29 de diferencia en la encuesta (51,37% contra 35,08%) contra 16,56 de las primarias.

El resto: Lavagna 7,46%, Del Caño y Espert 2,20%, y Gómez Centurión 1,69%.

Proyección: 20,4 puntos de ventaja K

Es una consultora con menos de dos años de recorrido, que hizo un buen pronóstico para la elección porteña. Para la nacional, también fue de las que más diferencia vaticinó a favor de la fórmula K: 7,2 puntos y sin proyectar indecisos.

Ahora presentó un relevamiento online de 1.913 casos, recolectados entre el 10 y 16 de octubre y con un margen de error de +/- 3%. Es de las firmas que más diferencia pronostica ahora a favor de Fernández: 20,4 puntos, por un 53,8% de intención de voto, contra 33,4% de Macri. Si bien no proyecta indecisos, estos representan un porcentaje muy bajo: 1,4%. Completan Lavagna 6,9%, Del Caño 2,1%, Espert 1,3% y Gómez Centurión 1,1%.

Trespuntozero: 17,7 puntos de ventaja K

Es una consultora que mide para oficialismo y oposición. Para las PASO presidenciales pronosticó un triunfo de Fernández por 6,3 puntos. Ahora relevó 1.100 casos online, entre el 13 y 16 de octubre, con un margen de error de +/- 3,1%.

"La candidatura de Macri muestra una muy leve recomposición en sus capacidades competitivas, aunque esto no tenga una repercusión en la performance de Alberto Fernández", destaca en sus conclusiones.

Con indecisos proyectados y sin voto blanco, la consultora tiene al candidato K en 52,5 puntos contra 34,8 del Presidente: diferencia de 17,7 puntos. El resto. Lavagna 6,6%, Gómez Centurión 2,7%, Espert 2,1% y Del Caño 1,3%.

Oh Panel: 19 puntos de ventaja K

Es una consultora creada en 2006, especializada en mediciones online y dedicada al mundo de los negocios. Pero también hace encuestas electorales. Para las PASO, había pronosticado 6 puntos de ventaja para Alberto Fernández. Su último relevamiento es de 1.250 casos online, recolectados entre el 7 y el 16 de octubre. Con proyección de indecisos y sin contar el voto en blanco, mantiene la diferencia de 19 puntos que pronosticó en su anterior medición.

La tabla: Fernández 52%, Macri 33%, Lavagna 10%, Del Caño y Gómez Centurión 2% y Espert 1%.

Dicen: 18,7 puntos de ventaja K

Es una firma que en elecciones anteriores trabajó para el sciolismo. Ahora presentó un sondeo nacional, de 550 casos telefónicos, que relevó entre el 10 y 15 de octubre, y tiene un margen de error de +/- 4,2. Para las PASO había vaticinado un triunfo K por 5,2 puntos. Ahora, en voto afirmativo, la fórmula K queda primera con 51,9% contra 33,2% de Macri-Pichetto: 18,7 puntos de ventaja. Completan Lavagna con 10,1%, Del Caño 2,2%, Espert 1,4%y Gómez Centurión 1,3%.

Los números del resto

Además de las siete encuestas que Clarín adelanta ahora, desde las PASO se publicaron otros 22 sondeos nacionales. Algunas consultoras ya van por su cuarto estudio difundido. Todas lo ubicaron ganador a Fernández para el 27 de octubre. La que menor ventaja le dio fue Atlas Intel, una firma brasileña que difunde sus trabajos en la agencia de noticias Bloomberg. Fue una de las primeras en medir luego de las PASO y proyectó 9,7 puntos de ventaja K para la elección general. En el otro polo está Federico González: llegó a darle una brecha de 23,9 puntos para el candidato del Frente de Todos, que ahora bajó a 22,5.

