Carta abierta a Gustavo Cordera

Marcelo Marchese

20.10.2019

Hace unos días escuché, después de mucho tiempo, Sr Cobranza (1) y me pregunté por qué no aparecían actualmente canciones como esa, habida cuenta que la realidad impuesta por los traficantes y sus amos es bastante más jodida que hace veinte años.

Fue colocar esa canción en mi facebook y como era de prever, saltó un debate sobre su autoría, así que fui al artículo de wikipedia sobre la Bersuit y me encontré con que habían escrito una canción sobre la primera planta de UPM llamada "De ahí soy yo", una canción preciosa que reivindica con valentía una "poesía burda".

También me enteré que luego de un viaje que hiciste por Brasil abandonaste los estudios universitarios, vendiste tu agencia de automóviles, te rapaste y te dedicaste a la música. Ese viaje a Brasil fue lo más parecido a un viaje iniciático y fue lo mejor que nos pudo pasar a todos. Ahora, lo peor que nos pudo pasar a todos es la Inquisición.

Me refiero, con toda evidencia, a las toneladas de basura, la palabra correcta sería otra pero no es el lugar para defender mi poesía burda, que un conjunto de hipócritas y malparidos lanzaron a partir de una serie de comentarios que pretendían penetrar en el misterio del alma humana. Si alguien quiere penetrar en ese misterio, y más aún si ese misterio refieren al sexo, será sometido al escarnio pues nuestra época que se cree libre y gozosa es una de las épocas más lamentables que ha vivido esta cosa llamada "civilización".

En el Museo de la Inquisición en Toledo he visto, entre otras cosas horrorosas, unos dados grandes de madera que le colgaban a aquel que se dedicara al juego: el castigo era la humillación pública, un lindo castigo de esa época gloriosa llamada "Renacimiento". Los tiempos no han cambiado demasiado, se siguen quemando brujas y herejes y humillando gente, pero de muy otra manera. Se trata de mantenernos calladitos y guay del iluso que quiera penetrar en los misterios del alma humana: mecanismos para traerlo de nuevo al redil hay a montones.

Algunos tontos (muchos tontos, pues los tontos son legión y dominan la política, las ciencias, las artes y en suma, el mundo) ponen el grito en el cielo porque aquel le dijo no sé qué a aquella, que lo denuncia dos años después por acoso y gana de paso fama, pero no se preguntan hacia qué cuerdas nos están llevando antes de darnos el knockout definitivo.

Cuando nace una hormiga blanca, se sabe, las hormigas negras van y la asesinan ¿A dónde diablos quiero ir con esto? A que hace veinte años surgían canciones como Sr Cobranza o De ahí soy yo o Matador o Gimme tha power o la que fuere, y ahora campea el silencio en tanto nuestro continente es entregado atado de pies y manos al extranjero y los traficantes siguen levantando dinero a paladas con sus tramoyas ¿Y la hormiga blanca? Bueno, lo que yo no sé es si la hormiga blanca simplemente está descansando porque se tiene bien merecido el descanso, o si no sale a la cancha pues le han dado terrible paliza una manga de hipócritas que mejor harían tirándose a un pozo infestado de tiburones.

Yo no le reclamo nada a nadie y me dedico a lo mío lo mejor que puedo, ahora, si un tsunami de sepulcros blanqueados impide que surjan las canciones que deben aparecer, las canciones que necesitamos escuchar, voy y me enfrento al tsunami de sepulcros blanqueados y ruego al cielo para que vuelvan las canciones que necesito escuchar, pues como dijo el poeta, "podemos estar un día sin comer, pero sin música, jamás".

En cuanto a "De ahí soy yo" y su maravillosa poesía burda, te cuento que ahora tendremos una papelera que arrojará al río el doble de toneladas de inmundicia, y además le regalaremos a la papelera un mínimo de cuatro mil millones de dólares (apuesto que serán más de cinco mil millones de dólares) y le permitiremos diseñar los planes de estudio y hacer otras barrabasadas inconcebibles. Podemos frenar a esa papelera y de hecho haremos una campaña por una Reforma Constitucional por la cual no se permita negociar en secreto estos acuerdos indignantes, no se le de a los extranjeros privilegios que no tienen los productores nacionales, y caiga este contrato despreciable.

Volviendo a la hormiga blanca que tanto me preocupa, tengo una original visión acerca de las enfermedades (no sé qué tan original, pues acabo de leer Ecce Homo de Nietzsche y dice lo mismo) según la cual todas y cada una de las enfermedades, incluyendo el cáncer, son resultado de una creación mental o psíquica. La mente crea la enfermedad ¿Cómo se da este proceso? Hace tiempo vengo investigando y aún no develé todo el misterio, pero de seguro, una energía no se canalizó y al no canalizarse, hace un nudo en los canales por los que transcurre esa energía.

¿A qué viene esto? Bueno, Nietzsche, que sabía qué era una enfermedad, no iba nunca al médico, Leonardo da Vinci, tampoco, y en cuanto a Blake, que andaba en algo parecido, decía "Antes asesina a un niño en su cuna que nutras deseos que no ejecutes".

Quiero decir que "si el cobre se despierta clarín ¿qué culpa tiene?" Ahora, si el cobre que desea ser clarín se mantiene cobre, se va a enfermar, es precisamente su deseo no cumplido de convertirse en clarín lo que lo enfermará y habida cuenta que he visto el poder de ese clarín ¡y qué poder tiene ese clarín! estoy hondamente preocupado.

Según una definición, el arte es hacer oro de todo el barro que nos rodea. En cuanto a las toneladas de porquería que te han arrojado una manada de terrajas, yo la reuniría todita y la devolvería centuplicada convertida en arte. Esa sería la mejor respuesta y además, sería la medicina de una vida saludable, por aquello del cobre que quiere despertarse clarín.

Sea de esto lo que fuere, quiero agradecerte la canción "Y no está solo", donde el poeta al hablar de sí habla de todos nosotros. Casi que te pregunto ¿cómo sabías que yo era así? También quiero agradecerte el coraje de la canción "De ahí soy yo", y la versión de "Sr Cobranza" y en especial, muy en especial, el tono con que se dice "latinos" justo antes de decir "Tienen el poder y lo van a perder". De verdad que hay que amar a nuestra gente para haber dicho con ese tono la palabra "latinos".

Me gusta que hayas elegido Uruguay para vivir ¡Bienvenido! Creo que Uruguay y Argentina son el mismo País, pero igualmente, bienvenido.

Una vez hice una especie de plagio, en plenas ocupaciones estudiantiles escribí una "Carta del subcomandante Marcos a los estudiantes del Uruguay" que fue publicada aquí y allá pues todos se tragaron que la había escrito Marcos. Inclusive la publicaban y aplaudían mis enemigos irreconciliables y la ovacionaron de pie por diez minutos en un congreso del PIT CNT. Para hacerle ver a mis enemigos irreconciliables que eran flor de hipócritas, al tiempo dije que la carta la había escrito yo y por supuesto, fui considerado un atorrante y todo lo demás, pues es más fácil acusar de atorrante al otro que mirar dentro de uno mismo. El caso es que pude hacer llegar la carta al congreso del PIT CNT pues se la pasé a un estudiante que había tenido una participación muy activa en aquellas ocupaciones. Lo engañé a él también. Tiempo después me encontré con ese estudiante y quise explicarle por qué había actuado así. Ni siquiera me dejó terminar y me dijo ¿"Cuándo hacemos otra carta, Marcelo"?

Así que me despido preguntando ¿cuándo escucharemos esa nueva canción? Y si esa canción que enfrente a los malvados, a esta manga de atorrantes serviles y despreciables, no llegara nunca, igualmente agradezco las canciones pasadas, pues como dijo el poeta: "el que agradece lo que recibe da a luz una abundante cosecha"

(1) Sr Cobranza https://www.youtube.com/watch?v=MjlYbw9WbHU