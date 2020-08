El FA cerró su campaña con un acto multitudinario en la rambla de Punta Carretas

El capitalismo ideológicoTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Política Te encuentras en:

ELECCIONES2019

El FA cerró su campaña con un acto multitudinario en la rambla de Punta Carretas

24.10.2019

MONTEVIDEO (Uypress)- La fórmula frenteamplista cerró su campaña en un multitudinario acto en la rambla, y al salir al escenario, Daniel Martínez se emocionó hasta las lágrimas. Portaba una bandera uruguaya y el pañuelo de "No a la reforma".

@Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Martínez habló ante las miles de personas presentes y vitoreó a Tabaré Vázquez en reiteradas ocasiones, deseándole una rápida cura de su enfermedad, y también a José Mujica y Danilo Astori, según consigna Montevideo Portal.

"Yo soy hijo de este Frente Amplio que soñó, que creyó que hay utopías, que creyó en la alegría y en los sueños. Gracias por haberme dado ese orgullo. Es un verdadero honor estar representándolos a ustedes", manifestó en su acto de cierre.

"El Frente Amplio no nació para hacer la política como se hacía antes del año 1971, nació del sueño de hombres y mujeres diversos que supieron y tuvieron la capacidad de entender que por separado no cambiábamos la historia. Pero juntos, haciendo política de una forma diferente, se resume en el concepto de 'política para la gente y no gente para los políticos', esa es la diferencia", expresó.

"Me siento orgulloso de que nuestro Frente Amplio haya transformado la historia creyendo que no podía ser que el mundo cambiara y el Uruguay viera que sus clases populares se alejaban del sueño, de la posibilidad de alcanzar sus logros, mientras que algunos seguían tranquilos desde el poder durmiendo la siesta", continuó el exintendente.

"No se trata de distribuir la pobreza. Con inteligencia hay que generar riqueza, pero hay que distribuirla", sentenció Martínez.

El candidato frenteamplista terminó su oratoria recordando las diversas propuestas que manejó durante su campaña electoral, pero antes tocó diversos puntos. Entre ellos, reafirmó su compromiso con la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

"Quiero recordar que la semana pasada le dimos la despedida a un hombre que había luchado por sus ideas, que había luchado porque estaba convencido por un mundo justo y solidario. Al último hombre que apareció, Eduardo Bleier. La lucha no termina hasta que el último desaparecido o desaparecida aparezca. ¡Justicia!", afirmó Martínez.

"No hay democracia que pueda decirse sólida si se basa en la mentira, en el pacto de unos pocos cobardes que no representan a la institución, que es ni mas ni menos el Ejército de Artigas. Tenemos el derecho a construir una democracia basada en el conocimiento de lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar. ¡Nunca más!", continuó.

Los jóvenes

Martínez también hizo referencia a los jóvenes, a los que se les achaca no militar como lo hacían los jóvenes años atrás, y allí fue cuando hizo su mayor referencia a la contracampaña a la reforma propuesta por Larrañaga.

"Quiero hacer un reconocimiento a los jóvenes de este país. Mucho se ha hablado, a veces desde la izquierda, y está mal, de que los jóvenes no tienen compromiso o no militan como militaban en otra época. Los 20 de mayo (Marcha del Silencio) siempre ha estado repleto de jóvenes. En los 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) siempre ha estado lleno de jóvenes. En las marchas de la diversidad siempre han estado los jóvenes. Mentira que no luchan, luchan de forma diferente, pero sobre todo luchan por los valores, luchan por los derechos, luchan por lo que es importante", aseguró.

"Y hoy nos han marcado el camino en la lucha contra una reforma que no es la forma porque es la reforma del miedo. Gracias jóvenes. Miles y miles de hombres y mujeres, pero sobre todo jóvenes, que han librado esta lucha... La reforma no es la forma, claro que no es la forma", expresó en una clara referencia a la marcha que se dio este martes.

Además, Martínez se refirió a los "apóstoles del odio". "No tenemos que permitir que los apóstoles del odio nos ganen los corazones. Somos una fuerza constructora, abramos la alegría y la fraternidad, nunca el odio, dejemos que otros sean los que odien".

Latinoamérica

A su vez, Martínez hizo referencia a los modelos socioeconómicos propuestos por el Frente Amplio y los diversos partidos de la oposición, y allí afirmó que los propuestos por la oposición son similares a los "modelos que han fracasado en Ecuador, Argentina y Chile".

"Lo que necesita América Latina son procesos políticos, gobernantes con sensibilidad humana, que gobiernen distribuyendo la riqueza", continuó.