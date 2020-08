¿Se puede votar sin credencial?¿Qué sanción hay si no votás?: Despejá tus dudas antes de votar

Qué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateHistorias Reales. Capitulo 26. Del ladrillo en la Punta. Comienzo del siglo XXIUna madraza al SenadoEl capitalismo ideológicoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidos75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

ELECCIONES2019

¿Se puede votar sin credencial?¿Qué sanción hay si no votás?: Despejá tus dudas antes de votar

26.10.2019

MONTEVIDEO (Uypress)- En la pasada medianoche se inició la veda proselitista y la Corte Electoral ajusta los detalles para la elección nacional de este domingo: en la que participarán 2.699.847 habilitados en 7.122 circuitos en todo el país, de los cuales 6.314 son urbanos y 808 rurales, según informó el organismo.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

Además, por primera vez habrá una cantidad mínima de circuitos accesibles para personas con discapacidad motriz. Pero, como pasa siempre, hay múltiples dudas que aparecen: Aquellas clásicas interrogantes que saltan una vez cada cinco años y que desde El País nos ayudan a despejar.

¿Qué se elige este domingo?

Los uruguayos eligen presidente y vicepresidente, así como los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados y de las Juntas Electorales de cada departamento. El presidente y el vice se eligen solo por mayoría absoluta. Si, como indican las encuestas, ninguno obtiene esa mayoría, se irá a un balotaje entre el primero y el segundo, que se concretará el domingo 24 de noviembre.

¿En qué horario se votará mañana?

El horario de votación es de 8 a 19.30 horas y es el más largo de América, según admiten los ministros de la Corte Electoral. Si al llegar la hora de finalización aún hay votantes en un circuito y no pudieron sufragar por falta de tiempo, habrá una prórroga de hasta una hora al solo efecto de que voten dichos electores. En cada circuito se instalará una comisión receptora de votos con tres integrantes: presidente, secretario y vocal.

¿Hay límite de edad para ir a votar?

No existe límite de edad. El voto es obligatorio para todos los mayores de 18 años que tengan su inscripción cívica vigente. Sí pueden presentarse justificaciones médicas ante las juntas electorales en los 30 días posteriores a la elección o al balotaje si hay. Los extranjeros no ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional solo están facultados para votar en la elección, pero no sobre el proyecto de reforma constitucional. Esas personas podrán votar observado "en calidad simple", según dice la ley.

¿Pueden salir a votar quienes trabajan mañana?

La ley dice que las empresas, sean públicas o privadas, deberán conceder al menos dos horas a los empleados que trabajan el domingo para que puedan ir a votar. No les pueden descontar esas horas que estén fuera del trabajo.

¿Se puede votar sin la credencial cívica?

Sí. En caso de que haya perdido la credencial, la persona debe concurrir al circuito donde le corresponde votar pero tendrá que saber su número y serie y acreditar quien dice ser mediante la cédula de identidad.

¿Cuánto tiempo se puede permanecer en el cuarto secreto?

El elector no podrá permanecer más de dos minutos en el cuarto secreto, según dice la ley de elecciones. Transcurrido ese tiempo, "el presidente de la comisión abrirá la puerta del cuarto secreto y, sin entrar en él, ordenará salir al votante", dice la ley 7.812. Sin embargo, en la práctica los miembros de la mesa suelen tener cierta flexibilidad. En tanto, serán anulados todos los actos realizados por un votante si desprende la tirilla en el cuarto secreto o antes de entrar a él. En ese caso se debe recomenzar todo el procedimiento. Las personas notoriamente ciegas y las físicamente imposibilitadas para caminar sin ayuda podrán entrar acompañados por personas de confianza al cuarto secreto.

¿Qué pasa con los que no pueden votar y cuál es la multa a pagar?

El que no puede ir a votar debe justificar el motivo o pagar una multa de una unidad reajustable (1.195 pesos) si es la primera vez o tres unidades reajustables (3.585 pesos) si es reincidente. Las multas establecidas se duplicarán en el caso de que las personas omisas tengan calidad de profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República o sean funcionarios públicos. Si hay segunda vuelta, las justificaciones se realizan a partir del 26 de noviembre y hay 30 días para presentarlas. Serán causales fundadas para no votar padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física y estar fuera del país. Las personas con residencia temporaria en el exterior deberán concurrir a la oficina consular uruguaya más próxima, dentro de los 20 días anteriores y los 20 días posteriores a la elección.

¿Qué sanciones hay para quienes no vayan a votar este domingo?

Si una persona no justifica su no voto y no paga la multa, no podrá otorgar escrituras públicas; cobrar dietas, sueldos, jubilaciones y pensiones de cualquier naturaleza, excepto la alimenticia; percibir sumas de dinero que por cualquier concepto le adeude el Estado; ingresar a la Administración Pública, inscribirse ni rendir examen en facultades; obtener pasajes para el exterior. El régimen de contralor de la obligación del voto se aplicará en los 120 días siguientes de la elección.

¿Desde cuándo es la veda alcohólica y cómo se controla en la práctica?

Desde las 19.30 horas de este sábado y hasta que termine la votación no podrán expenderse bebidas alcohólicas en los comercios. La Policía es la encargada de controlar el cumplimiento de la ley, mediante patrullajes y recorridas, según informó el Ministerio del Interior mediante un comunicado. Durante el horario en que se realice la elección no podrán efectuarse espectáculos públicos en lugar abiertos o cerrados, ni manifestaciones o reuniones públicas de carácter político.

¿Cómo se anula el voto y cómo se vota en blanco?

El voto se anula si se introduce en el sobre cualquier objeto extraño, como la bolsa de nylon, junto a la hoja de votación. Si en el sobre solo hay un objeto extraño (sin lista) o no hay nada, es voto en blanco. También se anula el voto si la hoja está rota o escrita y si hay listas de dos departamentos distintos o de dos partidos distintos. Si hay tres listas o más iguales, el voto también será anulado. Si hay dos, se cuenta una.

¿Se pueden repartir listas, aunque exista veda?

Sí, la veda electoral no impide la entrega de las hojas de votación, siempre que se efectúe a una distancia superior a cien metros de los locales.

¿Hay circuitos accesibles?

Las personas que se encuentran en situación de discapacidad motriz podrán sufragar, exhibiendo su credencial, en el primer circuito de cada serie vigente que corresponda al votante. El voto será observado. El listado de los circuitos accesibles está disponible en la web de la Corte. El elector deberá firmar la hoja de identificación como declaración jurada que da cuenta de su situación.

Lo que hay que saber sobre "Vivir sin miedo"

Los que quieran votar a favor de la reforma constitucional "Vivir sin miedo" deberán introducir la papeleta del Sí en el sobre de votación.

Quienes no apoyan la reforma no deberán introducir la papeleta en el sobre. No hay papeleta del No.

Para que la reforma entre en vigencia, se requiere que vote por el Sí la mayoría absoluta (50% más uno) de las personas que concurran a votar mañana. Deben representar por lo menos el 35% del total de los inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

Entre otras disposiciones, la reforma que impulsó el senador Jorge Larrañaga plantea que la ley regule el allanamiento nocturno por orden judicial; que quienes fueron penados por determinados delitos deban cumplir las penas en su totalidad; establece la pena de reclusión permanente ante la comisión de determinados delitos graves, que podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia luego de 30 años de cárcel; y crea la Guardia Nacional con atribuciones y cometidos de seguridad pública.

La reforma entraría en vigencia después de que la Corte Electoral proclame el resultado afirmativo del plebiscito.

En tanto, la Corte informó días atrás que si dentro de un sobre de votación aparecen una o más hojas de ratificación plebiscitaria apócrifas no se anulará la hoja de votación correspondiente a las Elecciones Nacionales, pese a constituir un "objeto extraño". Pero ese voto no será válido para la reforma constitucional.