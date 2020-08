Los 10 datos que no sabías de Mauricio Macri y Alberto Fernández

Qué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateHistorias Reales. Capitulo 26. Del ladrillo en la Punta. Comienzo del siglo XXIUna madraza al SenadoEl capitalismo ideológicoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidos75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Los 10 datos que no sabías de Mauricio Macri y Alberto Fernández

26.10.2019

BUENOS AIRES (Infobae) - Un repaso por aspectos pocos conocidos de la historia personal y política de los dos principales contendientes a la Presidencia de la República Argentina.

Si bien el presidente Mauricio Macri saltó a la escena pública cuando decidió competir para jefe de Gobierno porteño por primera vez en 2003, para luego acceder a ese cargo cuatro años después, hay varios aspectos de su vida personal y política no conocidos. De cara a las elecciones en las que busca dar la batalla para ser reelecto en la Casa Rosada, Infobae realizó un repaso de varios de ellos (por Sandra Crucianelli).

1. Discriminado en el Newman

Macri como alumno del Newman, un colegio privado de la zona norte elegido por un sector de alto poder adquisitivo.

En el exclusivo Colegio Cardenal Newman al que fue la primaria y secundaria, sus compañeros de clase alta lo discriminaban al comienzo por el origen italiano de su padre y lo consideraban "hijo de un tano cocoliche". Sin embargo, fue el único de sus hermanos que terminó sus estudios en ese colegio bilingüe de curas irlandeses de la zona norte, elegido por un sector tradicional de la sociedad de alto poder adquisitivo. El Presidente forjó varias de las amistades que hoy integran su círculo íntimo y de confianza en el Gabinete.

2. Sus ausencias como diputado nacional

Macri fue electo en 2005 diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación de Propuesta Republicana, una alianza que había conformado con el economista Ricardo López Murphy. Durante 2006, alternaba su actividad como legislador con la presidencia de Boca Juniors y fue criticado por su esporádica presencia en el recinto. En 2007, en campaña para ser jefe de Gobierno porteño, estuvo ausente en todas las sesiones y votaciones. Se defendió afirmando que el Congreso "es un sitio en el que no se debaten ideas, las leyes son paquetes cerrados que envía el oficialismo y los legisladores son solo levantamanos".

3. Multas a los funcionarios por llegar tarde

Macri fue jefe de Gobierno porteño entre 2007 y 2015, por dos mandatos consecutivos, antes de acceder a la Presidencia.

Como jefe de Gobierno porteño, Macri sancionaba a los ministros de su gabinete que llegaban tarde a las reuniones. El monto de la multa variaba según la gravedad de la tardanza. Él mismo se encargaba de recolectar el dinero en persona y lo recaudado era destinado a entidades de bien público. En su entorno aseguran que se trataba de una vieja práctica que aplicaba en la Fundación Creer y Crecer, think tank del PRO.

4. Problemas de dicción

Por consejo de su fonoaudióloga, Macri tuvo que morder lapiceras y lápices para mejorar su dicción, uno de los principales problemas que tenía en sus discursos. Fue por consejo de su asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba. También tuvo que re-entrenar su entonación y su postura, y sacarse el bigote para ablandar su imagen política.

5. Armonizadora budista

Según contó el propio Macri, se acercó al budismo en un momento en que se sintió "muy agredido" por el kirchnerismo.

El Presidente tiene una armonizadora budista que lo ayuda a equilibrarse. "Hace unos años, cuando al entrar en política me encontré este mundo de la agresión en el que el enemigo es aquel que piensa distinto de parte del kirchnerismo, un colaborador me propuso por qué no incorporaba una armonizadora budista, que me iba a hacer bien. Y me hizo mucho bien. Me ayudó a conocerme a mí mismo mucho más, a liberar energías. La armonización me hizo mucho bien. Es una líder budista que te ayuda a reflexionar y después te genera a través de los cuencos tibetanos y de los gongs una capacidad de adentrarte en vos mismo y de conectarte con áreas tuyas de tu cerebro que tal vez no utilizás", contó en una entrevista con la periodista Magdalena Ruíz Guiñazú.

6. Terapia grupal con empresarios y políticos

Macri recurrió a un coach emocional para aprender a reforzar su liderazgo y "sobrellevar" el poder sin enfermarse

El actual Presidente asistió a sesiones de terapia grupales con el coach polaco Alberto "Tito" Lederman para trabajar el "lado emocional del poder". Este discípulo del epistemólogo argentino Gregorio Klimovsky es uno de los más requeridos por empresarios y dirigentes políticos para trabajar la expansión de sus empresas o proyectos políticos. De sus sesiones participaron varios dirigentes del PRO, según reveló la periodista Laura Di Marco en su libro Macri.

7. La influencia de la filósofa de origen ruso

Sus ideas están fuertemente influidas por la filósofa de origen ruso Ayn Rand, que promovió la intransigencia de las creencias individuales, el elogio de lo que llama "egoísmo racional" y desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo". Rand defendía el individualismo y el capitalismo laissez faire, argumentando que es el único sistema económico que le permite al ser humano vivir como tal, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar.? Esta escritora de origen judío, nacionalizada estadounidense, es autora de las novelas La rebelión de Atlas y El manantial, dos textos que impactaron fuertemente a Macri.

8. Sus libros favoritos

Además de los libros de Ayn Rand, entre sus favoritos también están Esta noche, la libertad, una biografía de Gandhi de Dominique Lapierre y Larry Collins; Cometas en el Cielo, la novela del afgano Khaled Hosseini; La Fiesta del Chivo, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, y La sonrisa de Mandela, de John Carlin. Macri, quien es un admirador del líder negro sudafricano, recibió el año pasado en Olivos a este periodista inglés que estuvo como corresponsal varios años en Sudáfrica.

9. Fanático de las series

Desde la irrupción de Netflix, se confiesa fanático de las series y admitió que resignó mucho del tiempo que le podía dedicar a la lectura por este motivo. Una de sus preferidas es la británica Peaky Blinders. En cuanto al cine, su favorita es la argentina ganadora del Oscar El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, activo defensor del gobierno de Macri en los medios y redes.

10. Adicto a los dulces

Una de sus comidas favoritas son las milanesas con papas a caballo. Sin embargo, lo que más le gustan a Macri son los postres y los dulces. Dos de sus predilectos son el flan y el panqueque de dulce de leche. Amante del deporte toda su vida, es un militante antitabaco. Y si bien siempre fue abstemio, confesó que su esposa, Juliana Awada le hizo "tomar cada tanto" una copa de vino.

Alberto Fernández

Un repaso por aspectos poco conocidos de la historia personal y trayectoria política del candidato presidencial del Frente de Todos (por Mariel Fitz Patrick).

Tras el sorpresivo anuncio de su candidatura como presidente de la alianza entre el Partido Justicialista, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner hasta 2008 le dio un protagonismo que nadie imaginaba. Habituado al detrás de escena cuando estuvo en el poder, sin haber sido antes electo para ningún otro cargo de relevancia política, su arrasador triunfo en las Primarias del 11 de agosto lo posicionó a las puertas de la Casa Rosada. A continuación, un repaso de los datos de su historia personal y trayectoria política menos conocidos del postulante del Frente de Todos.

1. Hijo de un juez

El marido de su madre Celia, Carlos Pelagio Galíndez, fue juez de la Nación y es a quien consideró siempre como su verdadero padre. Su progenitor biológico, con el que tuvo escasa relación, falleció durante el Mundial de Fútbol de 1978. Su abuelo adoptivo, Manuel Galíndez, fue senador provincial de La Rioja por la Unión Cívica Radical.

2. Amante de la guitarra y del rock nacional

Su principal hobby es tocar la guitarra. Grabó un tema con la banda marplatense Los Súper Ratones.

Tomó clases de guitarra a partir de los 14 años con Litto Nebbia, su ídolo musical que luego se convertiría en su amigo. Además de tener como hobby ese instrumento -tiene varias guitarras en su casa-, también toca el piano. Cuando era joven grabó una pista de guitarra acústica en la canción "El último verano", incluida en el disco homónimo de 2008, de la banda marplatense Los Súper Ratones. Amante del rock nacional y la poesía, es fan también de Luis Alberto Spinetta, Joan Báez y Bob Dylan. En honor a este cantautor norteamericano bautizó a su famoso perro Collie.

3. Su promedio al recibirse de abogado

Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1983 con un promedio de 7.80. Fue docente de esa casa de estudios desde 1985, como profesor adjunto en la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal del recientemente fallecido Esteban Righi, ex procurador General de la Nación. Actualmente dicta la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.

4. Defensor de un integrante del clan Puccio

Fue defensor oficial de uno de los integrantes del clan Puccio. La imagen es del comienzo del juicio en febrero 1988 (Foto Página/12)

Durante la década de 1980, se desempeñó como conjuez del Juzgado Federal de San Isidro, en ese entonces a cargo del juez Alberto Piotti. Piotti fue el juez que tuvo a su cargo el caso Puccio, una familia de San Isidro que, entre 1982 y 1985, asesinó a tres personas y mantuvo cautiva a una cuarta. Los imputados no tenían abogados entonces el Estado les proporcionó, mediante sorteo, uno entre los conjueces. Fernández fue defensor oficial, hasta que designara a un abogado, de uno de los integrantes del clan y amigo de la familia, Guillermo Fernández Laborde, quien admitió haber asesinado a dos de las víctimas.

5. Funcionario de Alfonsín y Menem

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se desempeñó como director en Sumarios y subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Y en 1989, con solo 30 años, fue designado superintendente de Seguros de la Nación bajo el mandato de Menem, cargo que ocupó hasta 1995 cuando renunció en desacuerdo con las políticas del ex mandatario riojano. Durante esa época fue cofundador de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. En esa época también ejerció como presidente de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina.

6. "Joven sobresaliente"

Como artífice de la desregulación de la actividad aseguradora desarrollada durante su gestión como Superintendente de Seguros, en 1992 fue destacado por la Cámara Junior de Buenos Aires como uno de los Diez Jóvenes Sobresalientes de la Argentina, junto a Gustavo Béliz, Martín Redrado y Julio Bocca.

7. El gestor de la candidatura de Néstor Kirchner

Conoció a Néstor Kirchner en 1998, cuando era gobernador de Santa Cruz. Se lo presentó su amigo en común, Eduardo Valdés, luego de que Néstor se interesó en reunirse con él al leer una columna de opinión suya publicada en un diario. Alberto le había pedido a Valdés conocerlo desde que lo había escuchado en su primer acto en la Ciudad de Buenos Aires dos años antes. Tras una primera cena con el matrimonio Kirchner, "la química fue inmediata". A partir de ese momento, se convirtió en el "gestor" de la candidatura presidencial del casi ignoto mandatario patagónico desde el Grupo Calafate, y logró convencer al entonces presidente Eduardo Duhalde de que era "el mejor" candidato.

8. Aliado de Domingo Cavallo

En el 2000 integró la lista de legisladores de la Alianza Encuentro por la Ciudad, liderada por Domingo Cavallo y Gustavo Béliz. Aunque la fórmula perdió, Fernández consiguió una banca para la legislatura porteña. Renunció a su puesto como legislador el 25 de mayo de 2003 para unirse al Gobierno de Kirchner como su jefe de Gabinete.

9. El "Sinceramente" de Alberto

En 2011, pocos días después de la asunción en su segundo mandato de Cristina Kirchner, publicó el libro Políticamente incorrecto. Razones y pasiones de Néstor Kirchner, donde revela detalles sobre sus diferencias con la ex mandataria y reconoce que, a pesar de sus diferencias, la votó en su reelección. Escrito en un tono personal, cuenta el detrás de la escena de muchas decisiones políticas de Kirchner y por qué se fue del gobierno de su hoy compañera de fórmula.

10. Fundador de un partido político

En 2012 fundó su propio partido político PARTE (Partido del Trabajo y la Equidad). Sin embargo, tiempo después se integró al Frente Renovador de Sergio Massa y permaneció en ese espacio hasta la derrota del ex Intendente de Tigre frente a Macri en las elecciones presidenciales de 2015. Luego, trabajó como jefe de campaña de Florencio Randazzo en su candidatura para Senador de la provincia de Buenos Aires en 2017, que perdió contra Cristina Kirchner en las primarias legislativas del PJ.