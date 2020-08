Héctor Musto

Elecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Ser de izquierdaQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateUna madraza al SenadoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaNada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Entre el “tirón de orejas” y los próximos cinco años

Héctor Musto

30.10.2019

No se puede, ni se debe, intentar ocultar el sol con un dedo: es más que obvio que la ciudadanía le dio al FA un fuerte tirón de orejas. No se precisa ser politólogo para asumir esa realidad: perdimos un 5 o 6% de votos, lo que hubiese redundado en una mayor representación parlamentaria, y nos pondría a las puertas de un cuarto gobierno en el balotaje.

Y el tirón de orejas tiene sus motivos. Por ser extremadamente esquemático mencionaría 1) las consecuencias del caso Sendic, ANCAP, y la renuncia (tardía) a la vice presidencia, 2) la negativa parlamentaria a todas las comisiones investigadoras (y alguna merecía ser apoyada en aras de la transparencia), 3) los problemas de seguridad, que importan y mucho, 4) las carencias en la enseñanza, que existen sobre todo en primaria y secundaria, 5) todo lo relacionado con PLUNA, que si bien no nace con el FA, lo terminamos pagando. Y habría más, como la falta de una política clara respecto a lo relacionado con lo ambiental.

Pero además, cometimos errores nosotros mismos en cuanto a los logros. 1) No supimos explicar los enormes avances en políticas sociales, como el matrimonio igualitario, los derechos de los trabajadores rurales, los derechos de las empleadas domésticas, la legalización de la marihuana, el aborto, la baja en la mortalidad infantil, etc. 2) No explicamos bien cómo estamos profesionalizando a la policía, cosa que no había hecho ningún gobierno anterior, y, menos aún, explicar que el aumento del delito se vincula con los narcos, fenómeno que arranca con la crisis del 2002, cuando no éramos gobierno. 3) No metimos como eje de campaña el hecho del crecimiento de la Universidad en el interior, con todo lo que eso implica, cosa que se podía haber hecho antes (bajo gobiernos blancos y colorados pero no se dio el presupuesto para hacerlo). 4) No hicimos una buena campaña explicando que el aumento salarial (Consejos Salariales mediante) y el de las jubilaciones por encima de la inflación es un mérito histórico del FA, así como lo es la baja en la desocupación, comparando con lo que recibimos en el 2005. 5) No explicamos bien que si bien hubo un "viento a favor" que habilitó muchos de los logros, supimos mantenerlo cuando el "viento vino en contra", contrariamente a lo que sucedió en, por ejemplo, Argentina y Brasil. 6) No fuimos claros en la excelente política que llevamos adelante diversificando mercados, y dejamos, bajo el FA, de depender de Argentina y Brasil. 7) Tema no menor: no "encantamos" a los jóvenes. Quizás asumimos que la inercia política iba a llevar a que, como sucedió hasta ahora, la aplastante mayoría de los nuevos votantes se inclinarían por el FA, sin tener en cuenta que, por tener en cuenta solamente a los nuevos votantes (gente entre 18 y 23 años) vivieron esencialmente toda su vida con gobiernos frenteamplistas. Pensemos que en el 2004, esos votantes tenían entre 4 o 5 años y 9 o 10. Para ellos, todos los logros son "naturales", siempre vivieron así. Y no les supimos explicar que esta situación no es dada de por sí, sino que es consecuencia de la política llevada adelante por el FA. Y que, por lo tanto, es reversible, como sucedió y sucede hoy en Argentina y Brasil. Podría seguir. Pero continuemos con otros aspectos.

Otro problema no menor, es la renovación. Necesaria, pero que trajo problemas. Es la primera vez desde 1994, en que no contamos como candidatos con al menos uno de los tres grandes que hicieron al FA actual: ni Tabaré, ni el Pepe, ni Danilo figuraban como candidatos, sea a la Presidencia, o como Vice. Tendríamos que haberlo previsto desde la elección pasada y promover a gente de la generación siguiente. Esto no es una crítica a Martínez, Cosse, Andrade o Bergara. Por el contrario. Cada uno de esos cuatro compañeros/a, hizo y hace lo posible, cada uno con su estilo, para que ganemos. Y dieron y dan todo. Pero no es lo mismo para la gran masa de votantes. Eso es un hecho. Y tendríamos que haberlo pensado antes.

Y hoy, la realidad es la que es. El espectro político se fraccionó. Aparecieron nuevos Partidos que marcan una nueva realidad política. La derecha se fraccionó, pero creció. Cabildo Abierto tendrá 3 Senadores y el Partido de la Gente tendrá un diputado. El Partido Independiente (falsamente de centro, ya que apuesta a la derecha) pierde su único Senador y dos diputados. AP pierde su diputado. Y el PERI llega a un diputado. Y hasta quizás llegue a un diputado el Partido Verde Animalista. O sea, un Parlamento complejo, gane quien gane.

Y vale la pena analizar qué surge de esta realidad. Por las declaraciones de todos los involucrados, o sea, de todos los que entrarán al Parlamento, hay dos bloques nítidos, sin fisuras. Y para analizar esto, me baso en lo dicho el domingo pasado, en cuanto se supo el resultado. El Partido Colorado, por boca de Talvi, sin negociar nada, sin saber siquiera qué acuerdo programático puede lograr, de entrada (además de asumir que había perdido) anunció su apoyo a Lacalle Pou. Manini, representante de la "derecha más derechista" obviamente, lo mismo. El Partido de la Gente, lo mismo... igual que el PERI. Ni siquiera el PI, que pone cuatro puntos pero deja claro que más allá que se los den o no (y no tienen peso para imponer nada), apoyarán a Lacalle Pou. No están negociando un programa, cosa que sería esperable para un balotaje. O sea, yo te acompaño en esto DESDE EL PUNTO DE VISTA PROGRAMÁTICO, pero vos cedés en esto. No. Eso no importa. Lo único que los une es sacar al FA del gobierno... y no se precisa ser muy astuto para asumir que lo que se negocia son cargos. En Ministerios, en Entes. Ninguno tuvo la decencia de decir el domingo pasado "veremos. Hablaremos con los dos candidatos, y luego decidiremos". Nada. Apoyamos a Lacalle Pou y chau. Porque lo que los une, a todos, es una sola cosa. Sacar al FA del gobierno. Y sacar al FA del gobierno significa una sola cosa: volver para atrás. Un viaje al pasado. A ir de a poco desarmando lo que el FA construyó en 15 años de gobierno. A ir volviendo al Uruguay del pasado. Al que estuvieron a punto de deshacer como país en el 2002. A la pérdida de derechos. Es la restauración del Uruguay gobernado por la vieja y podrida oligarquía (guste o no esta palabra), en la que unos pocos tenían los derechos y la mayoría trabajábamos para enriquecerlos. Son lo mismo, desde los blancos y los colorados, hasta Cabildo pasando por el PERI, el PI y lo que sea. Ni siquiera el "progresista" Talvi puso como condición de su apoyo el cambio en la enseñanza. Nada. El tema es restaurar lo que ya fue.

Y el último domingo de noviembre vamos a tener que elegir. Está más claro que nunca que nos jugamos dos modelos de país. Uno el del FA, que es el de seguir avanzando, corrigiendo errores... y el otro el restaurador de lo más reaccionario, más allá de discursos.

Y hay muchos uruguayos y uruguayas que, descontentos con el FA, o encantados con discursos supuestamente "innovadores", votaron otras opciones. Está bien el tirón de orejas que nos dieron: tenemos que mejorar, y mucho. Pero de ganar Lacalle Pou, daremos varios pasos atrás. Retrocederemos varios casilleros. Estamos a tiempo. No tendremos mayoría parlamentaria, pero hagamos lo posible para ganar la Presidencia que no es poco. Si no es el FA, será la reacción, más allá de cualquier discurso. El último domingo de noviembre la opción será clara y simple. Entre quienes no tienen principios y solamente negocian cargos para retroceder, y el FA. Que sin dudas, aprendió de este tirón de orejas. Depende de nosotros. Y piensen: en cinco años se destroza mucho. Miren Argentina. O miren Brasil: por algo Bolsonaro apoya a Lacalle Pou. Depende de nosotros.

