Inicio | Información Forestal Te encuentras en:

Foto: UYPRESS / José W. Legaspi

UYPRESS EN PERÚ

Preguntas que quedaron sin respuesta de nuestra visita a la selva amazónica peruana

26.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress/JoséWLegaspi)- Viajamos a Perú el 28 de noviembre pasado con la intención de asistir a la cumbre sobre maderas tropicales, organizada por Global Timber Forum. Lo sucedido allí hizo que prolongáramos nuestra estadía en Iquitos, capital de la selva amazónica peruana.

Entrevistamos a inversores extranjeros y nacionales, exportadores, trabajadores amazónicos y representantes de las organizaciones vinculadas a la industria maderera peruana.

Dichas entrevistas y la recorrida por Iquitos (dónde se percibe el impacto social de la caída en la comercialización de la madera), visitando establecimientos dedicados a la industria forestal, nos permitieron hacernos una idea de la situación de la explotación de los bosques naturales en este maravilloso país. Y nos quedaron algunas dudas, que deberían ser planteadas a los organismos encargados de la fiscalización y cuidado del bosque amazónico, como a los responsables, por ejemplo, de la firma del TLC con EEUU, y a representantes de organismos internacionales que tienen que ver con este tema (FAO).

Entre las dudas que quedan sobre proceso de protección y explotación del recurso natural:

¿Por qué fracasaron las concesiones?

Partiendo de la base que el 98% de las concesiones fallaron, no tuvieron el rendimiento esperado (es decir, no dieron resultado) uno se cuestiona si es que quienes redactaron y pusieron en práctica la ley, carecían del conocimiento necesario, de la información necesaria, para llevar adelante dicho sistema para "proteger", como se estableció en su momento, el bosque nativo y la riqueza natural del Perú.

¿Será que dichas concesiones fueron "otorgadas" sin más, a cualquiera, por ejemplo, a gente muy pobre que hizo un mal uso de ese instrumento? ¿Será que se otorgaron, dichas concesiones, en lugares donde no existe un solo árbol, en zonas pantanosas, sin verificar o "googlear" el lugar que estaban concesionando?

O, en el peor escenario posible, ¿Será que dieron esas concesiones a sabiendas de que fracasarían? Y de ser así, ¿con qué finalidad?

¿Por qué el OSINFOR inspecciona después de conceder la explotación del recurso natural, y no antes, como impondría el sentido común?

Este organismo afirma, desde su página web, que la concesión es el lugar donde legalmente se puede y debe comprar la madera. De hecho es allí donde los empresarios adquieren la madera. Y sin embargo, después de que se adquiere el producto, el mismo organismo declara que esa madera es ilegal. ¿Acaso el comprador debe ir al monte a certificar la legalidad del tronco adquirido? ¿No es el Osinfor el encargado de eso, que tiene el presupuesto y las herramientas para fiscalizar?

No se entiende por qué se realiza el control después de realizada la compra y no antes. ¿Acaso la finalidad es que los negocios fracasen, las industrias cierren y no se explote el recurso natural? ¿Esa es una forma de proteger la riqueza natural? ¿No advierten que afectan a inversores, trabajadores, al pueblo amazónico, y en definitiva al pueblo peruano?

OSINFOR debe realizar los controles antes. Esto se desprende de todas las entrevistas que realizamos, en Lima y en Iquitos, a los directamente afectados. Una vez que el organismo comprometió su imagen, afirmando desde su página web, que la madera surgida de los bosques concesionados es la legal, y se emiten los documentos de tránsito de esa madera, que refrendan su legalidad, no pueden afirmar después que es ilegal. Esto es muy grave, ya que toda la cadena productiva de la madera confía en las instituciones del Estado. Si esto no es así, las consecuencias son muy graves. ¿Qué queda si el Estado no es confiable? El Estado debe garantizar, jurídicamente, la extracción del recurso, y no lo que ha sucedido hasta ahora, sometiendo empresas a la quiebra y peruanos a la marginalidad social.

Cabe preguntarse, salvo que se suponga la incapacidad absoluta de quienes administran el OSINFOR (cosa que no admitimos), ¿será que este organismo actúa de esta manera para que fracase la explotación de esta riqueza natural y renovable del Perú? ¿A quién se quiere favorecer con esta forma de actuar? Por lo que vimos "in situ", al Perú y sus habitantes, no.

Otro tema que nos genera dudas.

Si el "clareo" del bosque (tala controlada), como queda establecido en un informe de Finlandia, fortalece al bosque, posibilitando su reproducción, (ya que la pieza talada deja lugar al desarrollo de otras más jóvenes, lo que redunda en aumento de forestación), ¿por qué los organismos peruanos encargados de fiscalizar el recurso natural afirman que la tala en su país provoca un 2% de deforestación?¿no sería más lógico que les preocupara el restante 98%, que provoca la agricultura migratoria y quema del monte? Un 98% provocado por la pobreza extrema a que se somete a los pueblos amazónicos. ¿No sería mejor combatir la pobreza permitiendo una tala organizada y fiscalizada del bosque? ¿Acaso le interesa más al Estado peruano el supuesto 2% de deforestación producida por la industria, que la quema y tala descontrolada de há para plantar coca? Este 98% se bajaría fácilmente permitiendo a los pueblos amazónicos participar organizadamente de la tala, ya que 5 o 6 árboles le resuelven el sustento, y es preferible esto a la tala indiscriminada o quema del bosque. Nos queda claro después de visitar la selva amazónica peruana que una tala fiscalizada y organizada, no sólo mantiene el recurso natural y lo reproduce, sino que también asegura trabajo y sustento a la población de esa zona.

Dudas que generan las actitudes del gobierno peruano

La "celeridad" a la hora de firmar el TLC con EEUU, en una sesión de 15 horas del Congreso peruano, supondría que no se pudo "leer la letra chica" o no se le prestó la debida atención a los alcances de dicho acuerdo.

¿Por qué los legisladores peruanos aceptaron que Estados Unidos exija controles de legalidad de la madera peruana que ingrese a su país, y no establecieron la reciprocidad en ese control?

Perú importa madera de EEUU o de Chile sin la exigencia de los controles que aquél país le impone para importar madera peruana.

Averiguamos que Estados Unidos donó U$S 97 millones y Suecia U$S 300 millones, supuestamente para la fiscalización que desarrolla OSINFOR de los bosques naturales.

¿Cómo se explica que el organismo estatal, encargado de esa tarea tan sensible, pueda ser financiado por dineros procedentes del sector privado, incluso internacional, y además, de países competidores directos del Perú en el tema?

OSINFOR cuenta con pocos recursos humanos para fiscalizar toda el área de bosques, entonces ¿tienen conocimiento los señores legisladores a qué se destinaron esas sumas millonarias?

Duda para ser planteada a organismos internacionales, como la FAO

Entendiendo de vital importancia para la protección de los bosques amazónicos, la implementación de un Censo del monte nativo, que, según informes recabados de nuestra visita, requeriría, en una primera etapa de unos U$S 400 millones, ¿qué papel le corresponde a la FAO?

En tanto la misma organización establece que "ha identificado las áreas clave en las que está mejor posicionada para responder a las demandas que plantean las tendencias mundiales de desarrollo agrícola y a los desafíos a los que se enfrentan sus Estados miembros". Y además, definen ustedes mismos, en la FAO, que "está previsto que algunas de las tasas de crecimiento demográfico más altas se produzcan en zonas que dependen en gran medida del sector agropecuario (agricultura, ganadería, actividad forestal y pesca) y que presentan niveles elevados de inseguridad alimentaria", y también que "el crecimiento del sector agrícola es el medio más eficaz para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria. Debemos asegurarnos que el aumento de la productividad no sólo beneficie a unos pocos, y que la base de recursos naturales proporcione servicios (polinización, el ciclo de nutrientes en los suelos, calidad del agua, etc) que aumenten la sostenibilidad".

¿No sería de recibo la intervención de dicho organismo internacional para preservar un recurso natural y renovable, que es además, sustento de un amplio sector de la población mundial y, en particular, peruana?

Queridos lectores y amigos de Agencia Uypress, deseamos tratar de despejar estas dudas, que nos parecen importantes, no sólo por la situación que viven nuestros hermanos peruanos, sino además, porque en nuestro horizonte se avizora que la producción vinculada a la industria forestal (celulosa y madera) superará en el próximo quinquenio a nuestro producto "estrella", la carne, como principal rubro de exportación, un cambio económico, que tiene aristas políticas, sociales y culturales, por lo que Uruguay debe tenerlo presente, en la agenda.

Para terminar, durante nuestra estadía en el país hermano escuchamos una y otra vez hablar de la corrupción y de las mafias. Y nos preguntamos: ¿Dónde están, en Perú, la corrupción y la mafia? ¿En aquellos industriales y trabajadores que viven de la explotación de la madera o en esos centenares de millones de dólares que llegan al Perú, supuestamente, "para colaborar en la fiscalización y cuidado de los bosques naturales"?

Esta pregunta no tiene un solo destinatario. Veremos que "facilidades" encontramos para despejarla.

Noticias relacionadas

Perú y la Selva de la Miseria: Iquitos indignante e indigna

Corporación Industrial Forestal: Un ejemplo de las malas políticas implementadas por Osinfor y el Estado peruano

Betsabeth Cortegano: "Los amazónicos estamos defendiendo el manejo responsable de nuestros bosques, y no el saqueo"

José W. Legaspi