A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad

Juan Santini

06.10.2020

Los últimos acontecimientos, relativos a actuaciones del gobierno saliente del Frente Amplio, dejan un sabor muy amargo, en especial, para aquellos que hemos luchado por la democracia, incluso poniendo en riesgo muestras vidas y de nuestros familiares, habiendo sufrido torturas y años de cárcel.

Cuando digo por la democracia, digo por los que luchamos por el restablecimiento democrático durante la dictadura y NO, por los que con sus acciones violentas contra la democracia, fueron la principal causa que esgrimieron los militares para dar el golpe de estado en 1973, año en que todos los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), estaban presos o exiliados. En la dictadura no existieron, pese a que quieren vender una participación absolutamente inexistente y hasta han logrado cimentar una falsa opinión colectiva de su participación en la lucha contra esa dictadura, tanto en nuestro país, como en el extranjero, en especial, a través de las perogrulladas de Pepe Mujica.

El Frente Amplio nació como una coalición: democratacristianos, militares progresistas, batllistas, blancos independientes, socialistas, comunistas, izquierdistas. Sorteó la terrible época de la dictadura militar fascista, algunos de sus líderes fueron asesinados (ZelmarMichellini y Manuel Liberoff, el 20 de mayo de 1976); otros presos y torturados, Liber Seregni, Jaime Pérez, entre otros, y a la salida de la dictadura se proyectó como la fuerza para provocar un cambio en nuestro país.

En los inicios, en 1971, esta coalición sufrió el desprecio del MLN Tupamaros, que concurrían a los nacidos Comité de Base a pregonar que ese camino iba al fracaso y que el único camino era la vía armada. Como la realidad, pronto les pasó por encima, en aquel momento 1971, decidieron formar un grupo político para actuar en el Frente Amplio, formaron el Movimiento 26 de marzo. Eran y son tan hipócritas que le pusieron el nombre al movimiento, por la fecha del inmenso acto de la Explanada Municipal donde nació el Frente Amplio, acto que repudiaron en ese momento y no asistieron, porque mantenían su reivindicación de la lucha armada.

A la salida de la dictadura, solicitaron su incorporación al Frente Amplio, solicitud que fue resuelta favorablemente, sin solicitarle ninguna autocrítica por las acciones armadas contra gobiernos constitucionales en la década de 60 y hasta el año 73, en que desaparecieron.

Ahora, son los principales responsables de haberle abierto las puertas al Gral. Guido Manini Rios y toda su cohorte fascista, con la aquiescencia de Tabaré Vázquez. Patético el llanto de Manini, ante el cadáver de Fernández Hiuidobro.

Hay que enfrentar la realidad y encarar con objetividad esa realidad, porque es la única forma de superarnos para el futuro. Acá no hay "ningún operativo fascista" de desacreditación del gobierno del Frente Amplio, lo que hubo fue apertura de puertas a los militares fascistas por parte del MLN y Tabaré Vázquez. Acá, lo que hay son gravísimos errores propios.

Los hechos son rotundos e irrefutables.-

1) El "olvido" del Embajador en Italia Carlos Abin, de presentar un escrito para ejecutar la extradición del capitán de Navío (r) Jorge Tróccoli desde Italia y por haber culpado a la Suprema Corte de Justicia de la demora en remitirle ese escrito.-

2) La "omisión" del Poder Ejecutivo o el Ministerio de Defensa al demorarse en elevar a la Justicia el expediente del tribunal en el que el Teniente Coronel (r) José Gavazzo confesó que en 1973 tiró el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al Río Negro.

3) La "elección" de Manini, su sanción y su destitución

4) La "desaparición burocrática"de las Actas del Tribunal de Honor del Coronel Gilberto Vázquez, en la que relata las terribles atrocidades cometidas en nombre del Estado uruguayo y sus Fuerzas Armadas.

5) Los "viajes" del Secretario de la Presidencia Miguel Angel Toma (amigo personal de Tabaré Vázquez y afiliado al Partido Colorado) y de su "comitiva" a Roma en dos oportunidades para subsanar "el olvido" del Embajador Carlos Abin y sus otros viajes también con la misma "comitiva" a Washington, por el juicio de Aratiri.

A veces, un error en la conducción de un gobierno se produce porque en la cadena de mando se cometen errores humanos que inciden en la etapa ejecutiva.

Pero en este caso estamos ante un conjunto de errores de política, de ideología, de amiguismo, de política de Derechos Humanos, que afectan a además de los uruguayos a familiares de desaparecidos, a la reparación vergonzosa para aquellos que sufrimos secuestro, torturas - con sufrimientos permanentes - años de cárcel, robo, sustracción, hurto, saqueo, la más terribles ofensa a nuestra compañeras e hijos; todo por defender, la constitución, la libertad, la democracia. Por estos hechos realizados, el Gobierno uruguayo, este Gobierno, resolvió darle una mísera pensión reparatoria, solo a aquellos que no reciben sueldo o jubilación. Esa pensión también abarca a los tupamaros, que quisieron derrocar por las armas el gobierno constitucional.

Estos son, errores de ideología: porque el Frente Amplio surgió como una coalición democrática de avanzada, y no como una sucursal de la masonería, con tintes católicos, apostólicos y romanos o de un populismo trasnochado.

Desde 27 de junio de 1973 no quedaba un tupamaro libre en nuestro país, ya que estaban estaban presos o exiliados. Toda mención a que lucharon contra la Dictadura es mentira, falsa, invención, engaño, falsificación, un gran fraude histórico, que no se cansan de repetir.

A la dirigencia del "nuevo" frenteamplismo -el que derrocó al Gral. Liber Seregni con un golpe de estado interno dirigido por el socialista Reinaldo Gargano- no le importa nada el tema de los Derechos Humanos, por el simple hecho, que la mayoría de sus integrantes actuales, no le sucedió nada durante la dictadura fascista. Muchos estudiaron y luego trabajaron, tuvieron hijos, viajaron, con sendas Categoria A, mientras nosotros nos podrimos en cuarteles y en el Penal de Libertad. No conocieron, hasta qué grado de sadismo, perversidad, crueldad, satanismo, tiene la mayoría de los oficiales de nuestra Fuerzas Armadas. No saben de su cobardía de torturar solo a indefensos encapuchados y esposados. Pero si, se han consustanciados con la política de los tupas, de aliarse con las fuerzas armadas, muchos asados y mucho whisky.

"Cuando estuvo al frente del Ministerio, la Dra. Berrutti introdujo grandes cambios, sobre todo vinculados a sustituir el poder militar por el poder civil, y fue responsable de las primeras detenciones de militares violadores de los derechos humanos. Según entrevista con la Dra. Berrutti, Bayardi ansiaba el cargo de Ministro de Defensa, y sufrió una decepción cuando fue nombrado subsecretario de la cartera. Tanto Berrutti, como Bayardi, vienen del Partido Socialista, si bien Bayardi se integró luego a la Vertiente Artiguista. De Bayardi se dice que se hizo miembro de la logia Tenientes de Artigas, y que mantenía un buen vínculo con los jerarcas militares, en la misma línea que lo hacen Fernández Huidobro y Mujica, ex combatientes del MLN y empedernidos luchadores por evitar el juicio a militares acusados de violar los derechos humanos (44). Uno de los primeros cambios que hizo Bayardi en el Ministerio fue modificar lo que había hecho Berrutti, que no favorecía ni privilegiaba a los militares". (El subrayado es mio).

"La construcción cultural comunicacional del Ejército uruguayo en el período 1968-1984 (o Conversaciones con una mujer dura)"Candidato a Doctor: Ana Solari

(http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/63300/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

La Dra. Azucena Berruti, del viejo tronco frenteamplista y defensora de muchos presos políticos, se puso a rebuscar por todo el Ministerio de Defensa y por los cuarteles, la documentación existente sobre la represión fascista de las Fuerzas Armadas de Uruguay.

En el CGIOR (Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR)), Cuartel ubicado en la calle Eduardo Víctor Haedo nº 2020 y que funciona además una repartición de la Compañía de Contra Información e Inteligencia del Ejército, la Ministra Azucena Berruti encontró abundante información. Entre esa información, estaba todo mi expediente del espionaje que me habían realizado, todo el pseudo proceso de la justicia militar con Coroneles jueces y defensores militares también coroneles, mi comportamiento en el Penal de Libertad. Resúmenes de las conversaciones que tenía con mi familia en las visitas quincenales de 30 minutos, resumen de lo que decía en mis cartas a mi familia, de lo que leía y evaluaciones periódicas de mi comportamiento. Esa documentación me fue entregada en el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.

A su vez el equipo de investigación del Ministerio del Interior, dirigido por el Prof. Alvaro Rico(Decano de la Facultad de Humanidades) ubicó el famoso "archivo Castiglioni" de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior, donde está toda la información de mi militancia estudiantil en la Universidad, en la Facultad y en la FEUU; de mi actividad política: formación del Comité Universitario por la Unidad de las Izquierdas, participación en la fundación del Frente Izquierda de Liberación y posteriormente, la fundación del Frente Amplio y mi actividad como Secretario de Propaganda en la campaña electoral de 1971 del Frente Amplio. Ese Archivo me fue entregado en el Ministerio del Interior por el Sub Secretario Dr. Charles Carreras.

Con toda esta documentación, más documentación médica de los trastornos de la tortura, me presenté ante la Justicia Civil, solicitando un resarcimiento del Estado por todos los daños: materiales, de salud, por prisión absolutamente indebida y por las torturas recibidas. Recorrí todos los escalones judiciales y la Suprema Corte de Justicia, dictaminó que esos daños habían prescriptos, incumpliendo la norma votada por el Gobierno de Uruguay, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de que esos actos cometidos por el Estado, no prescriben. Con una Suprema Corte de Justicia , integrada en aquel momento por componentes, que accedieron a la Justicia en plena Dictadura y con clasificación A, (Que apoyaban a la Dictadura), determinaron "que me había presentado fuera de plazo". Por eso me presenté en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, solicitando Justicia.(Ver: "La Justicia tarda pero llega" Juan Santini, https://www.uypress.net/auc.aspx?106703)

Pero a la Dra. Azucena Berruti, el Dr. Tabaré Vázquez la ceso en el cargo y puso de Ministro de Defensa a José Bayardi, aquel que tanto anhelaba el cargo y - como dice Ana Solari : "Uno de los primeros cambios que hizo Bayardi en el Ministerio fue modificar lo que había hecho Berrutti, que no favorecía ni privilegiaba a los militares".-

Queda bastante claro, que hubo presión de los mandos militares fascistas para sacarse de encima a la Dra. Berruti que estaba investigando los crímenes de la dictadura, pero además era mujer, y en el reino del machismo...., por esa presión el Presidente de la República destituyó a la Dra. Berruti y puso en su lugar a Bayardi "si bien Bayardi se integró luego a la Vertiente Artiguista. De Bayardi se dice que se hizo miembro de la logia Tenientes de Artigas, y que mantenía un buen vínculo con los jerarcas militares, en la misma línea que lo hacen Fernández Huidobro y Mujica, ex combatientes del MLN y empedernidos luchadores por evitar el juicio a militares acusados de violar los derechos humanos (44). Uno de los primeros cambios que hizo Bayardi en el Ministerio fue modificar lo que había hecho Berrutti, que no favorecía ni privilegiaba a los militares"Ana Solari (ya citado)

Chau investigación. Cuando gana las elecciones José Mujica y pone al Comandante en Jefe del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Eleuterio Fernández Huidobro como Ministro de Defensa Nacional, es como si fuera uno de ellos, de los milicos; basta recordar el lacrimoso discurso del Gral. Guido Manini Rios en el velatorio de Fernández Huidobro.

Cuando gana esas elecciones José Mujica, como todo populista, se plantea la realización de megaproyectos, igual a Mussolini, Hitler, Franco, Perón: Puerto de Aguas Profundas para sacar por ese puerto la producción del cono Sur y la producción de la mayor mina de hierro a cielo abierto del mundo en Valentines, por la empresa Aratiri; la Regasificadora, para abastecer de gas a todo el Cono Sur; PLUNA, la línea aérea del MERCOSUR con su amigo Lopez Mena, que le costó un proceso a militantes ejemplares, magníficas personas, como los Contadores Fernando Lorenzo y Fernando Caloia, cuando el procesado tenía que haber sido, José Mujica. Tuvimos la inmensa suerte de tener al Contador Astori que dio por tierra esos megalómanos proyectos y que resistió todos los embates del MPP, que realizaban desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-

Pero lo más grave de todo este período han sido las violaciones a la Constitución, por parte del Presidente Tabaré Vázquez. Violar la Constitución no es un error político, es un delito, y como dice la propia Constitución, él que viola la Constitución se convierte en REO DE LESA NACIÓN.

CAPITULO III Artículo 5°. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado nosostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientospúblicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. (La negrita y el subrayado es mío).

Las Fuerzas Armadas, son la Fuerzas Armadas del Estado uruguayo, por lo tanto no sostiene religión alguna.

El 18 de mayo de 2016en ocasión de conmemorarse el aniversario del Ejército Nacional, el Comandante del Ejército y de la Fuerza Aerea, Gral. Guido Manini Ríos y Brig. Gral. Alberto Zanelli respectivamente, ordenaron a sus subalternos a participar de una misa celebrada en la Catedral de Metropolitana, presidida por el arzobispo Sr. Daniel Sturla

Como factores agravantes, para la convocatoria las jerarquías militares utilizaron los sistemas institucionales de mensajería del Ejército y de la Fuerza Aérea, los militares concurrieron a la ceremonia con sus uniformes de gala y el general Manini Ríos hizo uso de la palabra en dicho acto religioso, entregando un obsequio al cardenal Sturla en nombre Ejército Nacional.-

Pero el hecho más grave del Dr. Tabaré Vázquez, que debería ser juzgado como reo de lesa nación por haber violado en forma fragante la Constitución de la República; que dice:" exceptuándosesólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos " fue haber permitido la reinauguración de la Capilla, que fuecatólica,del Hospital de las Fuerzas Armadas,por el Comandante en Jefe del Ejército, con la presencia de su esposa María Auxiliadora Delgado y por supuesto el Sr.DanielSturla.-

No estamos antes errores circunstanciales, sino que son una cadena de errores que demuestran una concepción ideológica, absolutamente ajena a la naturaleza y esencia del frenteamplismo.-

Hay una carta abierta que le escribió el Dr. Jorge Batlle a Tabaré Vázquez, publicado en ICN Diario el 12 agosto de 2014, que explica de alguna manera, la conducta de éste último:

Dije y repito, entre el año 1972 - año en el que fui preso por denunciar públicamente a los militares como decididos a dar un golpe de Estado- y el año 1987, el curriculum vitae del Dr. Tabaré Vázquez publicado en el portal de la Presidencia de la República no dice nada. Por lo tanto, sobre ese importante tramo de su vida el Dr. Vázquez insiste en no decir nada, lo silencia, lo oculta, y nosotros, al igual que él con referencia a otras personas del pasado, hemos decidido comunicarle al país qué fue lo que el Dr. Vázquez hizo durante esos 15 años ya que él no se anima a hacerlo.

Durante el gobierno militar los uruguayos fuimos clasificados en tres categorías: A, B y C. La calificación A la recibían aquellas personas que la dictadura militar consideraba que su pensamiento político era afín al gobierno militar. La categoría B se le otorgaba a aquellas personas que teniendo parientes ó amigos mal calificados por el gobierno dictatorial, ellos estaban en una situación intermedia, no eran muy malos pero tampoco eran muy buenos. La categoría C la tenían todas aquellas personas que por distintas causas el gobierno militar consideraba que no debían participar de la vida política del Uruguay, ni tener derechos civiles.

Durante esos 15 años el Dr. Vázquez fue calificado categoría A. Yo fui calificado categoría C. Tenemos un pasado diferente. Él siempre fue bien calificado por el gobierno militar. Yo fui preso más de una vez, nunca tuve pasaporte ni cédula de identidad.

En ese tiempo los empleados públicos, todo representante del gobierno como becario requería tener categoría A para poder cumplir con las funciones que se les ofrecieran. Cuando el gobierno militar constituye la Comisión de Energía Atómica designa por parte del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Industria, a personas que representan al gobierno militar políticamente. ¿Quiénes eran los representantes del Ministerio de Salud Pública designados por el gobierno dictatorial de Aparicio Méndez?, los doctores Kasdorf y Tabaré Vázquez.

Supongamos que el Dr. Vázquez era una persona que no tenía militancia política, que simplemente tenía un hermano que estaba detenido por el gobierno por actos que consideró subversivos, pero él no tenía militancia política. Un buen día el gobierno le ofrece ser su representante en la Comisión de Energía Atómica, ¿qué hubiera hecho usted, un ciudadano democrático, si le ofrecen un cargo político por un gobierno dictatorial, usted hubiera aceptado? Seguramente no, yo por ejemplo no hubiera aceptado, el Dr. Vázquez aceptó y durante esos 15 años tuvo categoría A. Fue funcionario público del gobierno dictatorial.

Sigamos, a lo largo de esos 15 años recibió becas en Francia, en el Instituto Weizman de Israel y en Kioto, Japón. Todas estas becas fueron solicitadas o autorizadas por el gobierno militar. Por ejemplo, el Dr. Vázquez dice que se encontraba en Kioto, y agrega que estaba en Kioto con una beca de un organismo internacional. Es verdad, el organismo internacional es el que está ubicado en Viena, que maneja las cuestiones atómicas del mundo. ¿Cómo otorga becas ese organismo internacional?, lo hace a solicitud del país que las pide, a través de la autoridad correspondiente del Ministerio de Industria, con una resolución del Presidente de la República. A mí me ha tocado solicitar becas para muchas personas. La beca de Kioto la solicitó el Tte. Gral. ® dictador Presidente Gregorio Álvarez, por eso estaba en Kioto, porque tenía categoría A.

El Dr. Vázquez dice que yo tengo que exhibir el telegrama, cómo lo voy a hacer si el que recibió el telegrama fue el Tte. Gral(r) Gregorio Álvarez, y agrega que él estaba en Kioto. Supongo que en Kioto hay agencia de cable y se puede enviar también un telegrama desde Kioto. La respuesta debió ser otra y categórica, cosa que nunca dio y que le insisto preguntándole: ¿usted mandó el telegrama desde Kioto?. ¿Usted, representante del gobierno con una beca que el gobierno otorga con pasaporte A, mandó el telegrama desde Kioto?, la respuesta tiene que ser muy sencilla: si ó no.

De cualquier manera, el PASADO LO CONDENA, pasó de Especialista a Grado 5 durante el gobierno militar, siempre tuvo buena relación con el gobierno, por eso siempre mereció la categoría A.

JORGE BATLLE

Se dice, que en los interrogatorios al Dr. Jorge Batlle participaron militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que estaban presos, pero participaron como fiscales de los fascistas.

Juan Santini