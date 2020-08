Henry Segura

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Réplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos Inocentes

Henry Segura

06.05.2020

Réplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos Inocentes

Es una lástima el poco valor que le das a tus intervenciones en redes aunque se lleven por delante a buena parte de quienes están en "los medios públicos". Sobre todo porque no te beneficias de Edgar Morin, al que apelas para decir que mis planteos sobre tus aseveraciones parten de una premisa falsa sobre la cual construyo un buen sistema lógico. Quedé sin saber cuál era la falsedad de mi planteo, otra muestra de mi cortedad comprensiva analítica. Te pido permiso, entonces, para tratar de alinear mis apreciaciones siguiendo en parte y humildemente a las propuestas de Morin sobre la necesidad de analizar los hechos como parte de un sistema, y sobre todo analizar sus interrelaciones, para así apreciar la complejidad (y la relevancia) que suelen rodearlos.

Tus cinco líneas en Facebook sobre la importancia que el planteo realizado por el funcionario puesto al frente de los medios públicos, al que adhieres pidiendo tolerancia hacia el futuro, forman parte de un sistema operativo político que se ha instalado en este país. Está hecho de acusaciones hacia los demás sin mayores fundamentos y de manos que enseguida se esconden para mostrar la otra, que es la salvadora, la positiva, la que cambia el estado ruinoso de las cosas. Operan con apreciaciones genéricas y arbitrarias como la tuya en la que dices "es absurdo que los medios públicos, que todos financiamos, sean los medios del gobierno de turno". Porque no salís de esa línea de pensamiento para demostrar que el mismo es valedero, a partir de fundamentos concretos. No te puedes enojar, entonces, si te digo que al no analizar hechos concretos, te transformas en un arbitrario.

Tus cinco líneas en Facebook entran a formar parte de un discurso tendiente a desvalorizar lo realizado en los medios públicos. Tienen el mismo objetivo que las declaraciones del funcionario que tú amplificas, expresadas tanto en El País como en radio Sarandí. Mientras te enojas conmigo por sostener que se llevan por delante el trabajo de muchos colegas con nombres y apellidos (y te decís dolido porque algunos son conocidos tuyos), tu admirado daba cuenta de su lengua bífida, al asegurar que no quería destratar lo hecho por los periodistas y a los 5 minutos afirmar que durante los últimos gobiernos se ha hecho más que nunca un empleo partidista de los medios. Otra vez los hechos brillan por su ausencia y los nombres también. ¿Quiénes concretaron semejante mal uso? Infiero de Uds, los que afirman tales cosas: los periodistas que todos los días salen a producir coberturas, hacer las notas, para dar las caras y las voces ante el público. Pero estas ambigüedades le permiten al funcionario aterrizar cómodamente su plan de ataque para desalojar a los malos periodistas que han conducido a los medios públicos hacia el aparato publicitario frentista. Eso sí, para semejante cruzada, nombra como su escudero a un integrante del grupo de comunicación del partido Nacional. El método consiste en eso. Veneno y antídoto, pecado y hostia. Y sin derecho a terapia.

No podés decir que te atribuyo intencionalidades que sólo existen en mi imaginación. Si practicas ese juego de dobleces múltiples, donde nada es preciso y transparente, publicando una entrevista extensa y diciendo que estás de acuerdo con ella, puedo asumir que los dichos del entrevistado hacen carnadura en tu conciencia.

¿O no? ¿O lo hiciste porque estabas aburrido un domingo de mañana? De eso que tú haces estuvieron llenas las redes durante la campaña electoral y permanecen durante esta especie de estado de sitio informativo en el cual vivimos la pandemia. "Digo una cosa pero no me atribuyan intencionalidades porque si no son arbitrarios etc. etc." Te confieso que me produce cierta desazón el resultado que esa forma de relacionarse tiene, sobre todo a partir de las redes: la multiplicación sistemática de la banalización del mal. Todo vale, no importa razonar sino juzgar, el dedo acusador es la principal herramienta operativa. Yo acuso. Me preocupa porque nos vacía de humanidad, de ver al prójimo como tal, de descubrir la felicidad genuina del estímulo provocado al extender una mano al otro.

Si hice todas estas conexiones a partir de tus cinco líneas de Facebook fue por culpa de Morín. Soy inocente.

Henry Segura