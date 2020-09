Manini y su desafuero: Oficialismo “duda” mientras la oposición “ayudará” a que el ex militar cumpla su promesa de campaña

Un voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLa república derrotadaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresHistorias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Manini y su desafuero: Oficialismo “duda” mientras la oposición “ayudará” a que el ex militar cumpla su promesa de campaña

17.06.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- La comisión de Constitución de la Cámara de Senadores retomó, este martes, el tratamiento formal del pedido de desafuero de Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, por el caso Gavazzo.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

Los integrantes de la comisión acordaron, este martes, según informa El Observador, solicitar más información sobre el caso que derivó en el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, quien pretende imputar al excomandante en jefe del Ejército por no haber denunciado ante sus superiores que el represor José Nino Gavazzo admitió ante un Tribunal de Honor de la fuerza de tierra, en abril de 2018, que en 1973 había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro.

No está claro que prospere

La solicitud de desafuero requiere dos tercios del Senado. Mientras que Manini Ríos ha insistido públicamente en que no pretende ampararse en sus privilegios parlamentarios y que está dispuesto a concurrir a la Justicia, los legisladores de su agrupación son contrarios a que se apruebe la solicitud y así lo han transmitido a socios de la coalición de gobierno.

En el Partido Nacional existen dudas respecto a si cabe respaldar el desafuero, y en el Partido Colorado la agrupación Batllistas se inclina por no votarlo, mientras que Ciudadanos seguirá analizando el caso, según fuentes de ambos sectores.

El Frente Amplio, en tanto, ya anunció que votará a favor del pedido de la Justicia, a pesar de la opinión contraria del expresidente y senador José Mujica.

"No hay ninguna razón" para el desafuero

El senador blanco Sergio Botana dijo, al medio citado, que, a su juicio, "no hay ninguna razón" para que Manini Ríos sea desaforado: "No lo veo como cómplice de nada que no se supiera". Y planteó que "si el presidente Vázquez lo sancionó por algo de ese mismo proceso, quiere decir que no ocultó nada".

Según el exintendente de Cerro Largo, la situación podría cambiar "si él insistiera" en que se apruebe el desafuero. En su comparecencia ante la comisión pidió que "no se dilatara" el asunto pero no hizo un pedido explícito para que la votación fuera favorable.

Mientras que algunos senadores entienden que lo que desee el líder de Cabildo Abierto no debería tener ningún efecto concreto, otros señalan que su opinión sí "marca la cancha".

El expresidente y hoy senador, Julio María Sanguinetti, está entre los primeros. En abril escribió en su columna del Correo de los Viernes que el hecho de que Manini Ríos "diga que no quiere la protección 'porque no tiene nada que ocultar', no pasa de ser una definición personal, carente de todo valor para la institución".

Otros legisladores consultados señalaron que Cabildo Abierto "es mano" y que la postura que asuma el sector de Manini será clave para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro.

La única certeza hasta ahora es que las 12 manos de la oposición estarán levantadas al momento de votar en la cámara. El senador suplente José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), integrante de la comisión, dijo que "la posición del Frente Amplio va a ayudar a que el senador Manini Ríos cumpla sus dichos de campaña", en referencia a su promesa de concurrir a la Justicia "como un ciudadano más".

El legislador astorista se refirió también a la opinión personal de Mujica, que este martes retornó al Senado y reiteró su oposición al desafuero para no "victimizar" a Manini. "Comprendo la opinión de Mujica en cuanto a la intención de victimizarse, pero creemos que la materia que está en juego, que es ni más ni menos los derechos humanos, tiene que estar por encima de cualquier maniobra o especulación de terceros", sostuvo Mahía.

Domenech pidió la carta de renuncia de Menéndez

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech pidió que se incluya como documentación la carta de reuncia que envió en su momento el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al presidente Tabaré Vázquez.

En esa misiva, fechada el 1° de abril de 2019, el exjerarca señalaba haberse reunido con Vázquez y luego haber concurrido a Secretaría de Presidencia acompañado por dos profesionales del ministerio. "(Los) interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia. En esa oportunidad el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación sobre la procedencia o no de homologar los fallos del Tribunal de Honor", escribió Menéndez.

El Frente Amplio, en tanto, solicitó acceder a la carpeta de investigación del fiscal para obtener más información.