Manini le dará la espalda a la Justicia: No vota su desafuero en el Senado

Fin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveBuenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Política Te encuentras en:

EL EXMILITAR SE RETIRARÁ DE SALA

Manini le dará la espalda a la Justicia: No vota su desafuero en el Senado

08.09.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El senador, líder de Cabildo Abierto y exmilitar, Guido Manini Ríos, comunicó, a través de un video dirigido a los votantes, militantes y opinión pública, que, durante la votación de su desafuero en el Senado, se retirará de sala, amparado por el artículo 121 del reglamento de la Cámara.

Javier Calvelo / adhocFOTOS

"He decidido actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación estando a lo que el cuerpo decida. Manifiesto también públicamente mi deseo de que se investigue en profundidad lo ocurrido con las actas del 2006, en el entendido de que hay actores que se repiten en la causa que se me pretende imputar que habrían actuado de la misma forma 13 años después", informó Manini.

Dijo también "que nunca dejó de concurrir a las citaciones judiciales y siempre encaró estas instancias con la verdad de los hechos sin caer en las contradicciones de los otros indagados, a pesar de que la Fiscalía decidió sólo su imputación".

Continuó: "Consideramos en aquel entonces que el pueblo uruguayo debía conocer el doble discurso del gobierno en un tema tan sensible que es manipulado miserablemente para sacar distintos réditos, pero hoy la circunstancias han cambiado. Las recientes revelaciones sobre las actas del 2006 han probado ese punto. Los mismos actores ante casos similares actuaron de la misma forma en 2006 y en 2019. A esto se suma la reciente resolución de archivo por parte de un tribunal de apelaciones más de 500 días después de haberse presentado en la justicia de la causa de las declaraciones que supuestamente demoré en comunicar sin siquiera haber concurrido el declarante al juzgado".

"Asimismo", agregó, "destacados juristas han argumentado en los últimos días que, para retornar al Senado, una vez archivada la causa de la justicia debo contar con los 2/3 de los votos. Si bien hay distintas visiones sobre el tema, es clara la existencia de la posibilidad de que la suspensión de los fueros signifique el no retorno definitivo a la banca para la que me eligieron casi 270.000 ciudadanos. Justamente ellos, de las más variadas formas, a través de las agrupaciones del partido, por mensajes o en forma personal, me han hecho saber su profundo y sincero deseo de que yo no abandone la banca además de expresar su rechazo a la inaceptable presión mediática que se está ejerciendo masiva y descaradamente para incidir en la votación de la cámara".

Y concluyó que "un conductor debe siempre considerar todos los factores que afectan a quienes conducen y que no pueden ignorar los acontecimientos" que ocurrieron en los últimos días.

Noticia relacionada

Mujica anuncia: "el FA no dará votos a Manini para volver al Senado" y le contestan el diputado Olmos (Marea-FA) y Bordaberry