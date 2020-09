Mujica “autocrítico” con sus expresiones sobre desafuero de Manini: "Mejor no lo hubiera dicho"

Sobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)FACEBOOK, el mayor poder arbitrario en el mundoReconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaPara todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

“FUERON APROVECHADAS”

Mujica “autocrítico” con sus expresiones sobre desafuero de Manini: "Mejor no lo hubiera dicho"

16.09.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El expresidente y senador, José Mujica, asume que sus palabras fueron aprovechadas por el líder de Cabildo Abierto para cambiar su posición y no votar su desafuero, según informa diario El País.

Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Como se recordará, Mujica dijo, en Rocha, el 5 de setiembre que, en caso de que se le quitaran los fueros, el Frente Amplio no daría sus votos para que el excomandante en jefe del Ejército retornara al Senado, aunque la Justicia no lo responsabilizara por un delito: "Supongamos que Manini va a declarar y después no pasa nada, la Justicia dice que no tiene elementos y eso. ¿Cómo vuelve al Parlamento? Para volver necesita 21 votos del Senado que le apruebe de que venga y no los va a tener (...) En ese caso necesitaría cuatro o cinco votos del Frente, que no los va a tener", aseguró Mujica, que fue cuestionado por varios frenteamplistas por estas declaraciones.

El jueves 10, en su audición de radio Universal, Manini explicóó su cambio de decisión, anunciado el lunes 7: "Era claro que el objetivo era sacarnos a nosotros del Senado. Yo creo en la sinceridad del senador Mujica".

Ahora, en diálogo con el colega Nicolás Delgado, de El País, el expresidente asume que sus palabras fueron aprovechadas por el excomandante en jefe del Ejército. "Dije eso en un contexto más amplio pero seguramente hubiera sido mejor que no lo hubiera dicho".

Y agrega Mujica que, para justificar su cambio de voto, Manini "algo tenía que decir": "Creo que no es mucho más que una excusa. El peligro no era lo que hiciéramos nosotros. Porque además jurídicamente eso es muy opinable. Hay gente que piensa que eso no es así. Pero si nosotros consultamos a la base nuestra, la que está en la calle, por favor... Sé que la base piensa así".

La postura que planteó Mujica fue descartada por la bancada de senadores del Frente Amplio. Los legisladores opositores impulsaron el martes 8 en la comisión de Constitución y Legislación una moción para que los parlamentarios sean reintegrados automáticamente cuando la Justicia no encuentre reproche penal o se cumpla la pena, y los demás partidos apoyaron la iniciativa.

"Creo que en definitiva el gobierno quiso priorizar el interés político. No puede dejar a un aliado fundamental en banda y eso nadie lo va a reconocer. Una vez más lo político está por encima de lo jurídico pero nadie lo dice", concluyó.